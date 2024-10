Germania-Olanda, le formazioni ufficiali: bis Inter? La decisione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Big match Germania-Olanda a Monaco di Baviera, partita valida per la Nations League. Diramate le formazioni ufficiali. La decisione di Ronald Koeman sui due dell’Inter. PRESTIGIO – Germania-Olanda, match di altissimo prestigio per la quarta giornata di Nations League. L’Olanda degli Interisti Denzel Dumfries e de Vrij, stasera affronterà ancora in trasferta la Germania. Dopo aver rimediato un pari a Budapest contro l’Ungheria, grazie al gol nel finale proprio dell’esterno dell’Inter, la nazionale di Ronald Koeman avrà contro un avversario fortissimo. Per l’occasione non sarà della partita l’esperto centrale del Liverpool, Virgil van Dijk, espulso nell’ultimo match contro l’Ungheria. Di conseguenza, contro i tedeschi il capitano degli Orange sarà nerazzurro: ossia Stefan de Vrij. Dal primo minuto anche Dumfries. Inter-news.it - Germania-Olanda, le formazioni ufficiali: bis Inter? La decisione Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Big matcha Monaco di Baviera, partita valida per la Nations League. Diramate le. Ladi Ronald Koeman sui due dell’. PRESTIGIO –, match di altissimo prestigio per la quarta giornata di Nations League. L’degliisti Denzel Dumfries e de Vrij, stasera affronterà ancora in trasferta la. Dopo aver rimediato un pari a Budapest contro l’Ungheria, grazie al gol nel finale proprio dell’esterno dell’, la nazionale di Ronald Koeman avrà contro un avversario fortissimo. Per l’occasione non sarà della partita l’esperto centrale del Liverpool, Virgil van Dijk, espulso nell’ultimo match contro l’Ungheria. Di conseguenza, contro i tedeschi il capitano degli Orange sarà nerazzurro: ossia Stefan de Vrij. Dal primo minuto anche Dumfries.

