Gascoigne critica Ten Hag e dice che i giocatori prendono per il culo l’allenatore

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) 2024-10-14 14:31:14 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’ex centrocampista dell’Inghilterra Paulha espresso una brutale valutazione del Manchester United e di Erik ten Hag dopo un altro brutto inizio di stagione. I Red Devils siedono nella metà inferiore della classifica della Premier League, vincendo solo due delle prime sette partite. La loro stagione 2024-25 arriva dopo una stagione in cui hanno vinto la FA Cup, ma hanno faticato in campionato sotto Ten Hag. Dopo aver perso 3-0 contro il Tottenham all’Old Trafford, hanno chiuso l’ultima partita prima della sosta per le nazionali pareggiando 0-0 in casa dell’Aston Villa. Anche la stagione in Europa League del Man Utd è stata un orologio doloroso, più recentemente pareggiando 3-3 in trasferta contro il Porto nonostante fosse in vantaggio per 2-0.