Frenata Sant’Agostino Interrotta la serie positiva

(Di lunedì 14 ottobre 2024)0 osteria grande 1 : Costantino, Ceneri, Roda, Lupusor, Di Bari, Fiorini, Frignani, Pellielo, Cazzadore, Rizzo, Vanzini. A disposizione: Piazzi, Anostini, Skabar, Maietti, Iazzetta, Pinca, Sarti, Franchi, Gjoni. All: Bolognesi OSTERIA GRANDE: Leoni, Monducci, Mekhchane, Stanzani, Mazza, Zaganelli, Cavini, Carboni, Martuzzi, Grazioso, Teglia. A disposizione: Bovo, Gabrielli, Spitz, Rinieri, Osmani, Cavazzini, Fantilli, Masoudi, Landi. All: Melotti Arbitro: Basini di Reggio Emilia Marcatori: 64’ s.t. Spitz Ilcade contro l’Osteria Grande. Si è trattato della terza partita casalinga al ‘Renato Caselli’ in una settimana per i ramarri. Una sfida tra due squadre che si trovano nella parte alta della classifica. La formazione di mister Bolognesi, rispetto alle ultime gare, cambia qualcosa, con capitan Iazzetta e Anostini che partono dalla panchina.