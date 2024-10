Liberoquotidiano.it - Fischi sull'inno d'Israele a Udine: la risposta agli ultras pro-Pal dello stadio è da applausi | Guarda

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Pronti via e Italia-di Nations League si trasforma in una partita politica. Durante l'nazionale d', l'Hatikva, è stato sentito più di qualcheo all'indirizzo dell'di, la maggior parteha risposto con gli. Le tensioni erano arrivate già nel pomeriggio con il corteo dei pro-Pal che ha sfilato per le strade del centro di. La mobilitazione è stata promossa da Comitato pro Palestina di, Comunità palestinese Fvg e Veneto, Salaam Ragazzi dell'Olivo e Giovani palestinesi Fvg. Numerose le bandiere della pace; di partiti, come Verdi, Prc, Insieme liberi e sindacati come Spi Cgil. "È in corso un genocidio, non sarà una partita a farcelo dimenticare" è stato uno degli slogan del corteo. E ancora "un unico obiettivo, boicottare".