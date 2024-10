Ex Whirpool, pressante appello al Governo di istituzioni e sindacati: “Convocare subito un tavolo al ministero” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Siena, 14 ottobre 2024 – Convocare «senza ulteriori indugi» il tavolo al ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) su Beko Europe, la ex Whirlpool, che a Siena impiega alcune centinaia di lavoratori. Lo chiede una lettera indirizzata al ministro Adolfo Urso e alla sottosegretaria Fausta Bergamotto, firmata da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, insieme al sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, al presidente della Provincia, Agnese Carletti, e i sindacalisti Giuseppe Cesarano (Fim Cisl Siena), Daniela Maniero (Fiom Chil Siena) e Massimo Martini (Uilm Uil Siena). Lanazione.it - Ex Whirpool, pressante appello al Governo di istituzioni e sindacati: “Convocare subito un tavolo al ministero” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Siena, 14 ottobre 2024 –«senza ulteriori indugi» ilaldelle imprese e del made in Italy (Mimit) su Beko Europe, la ex Whirlpool, che a Siena impiega alcune centinaia di lavoratori. Lo chiede una lettera indirizzata al ministro Adolfo Urso e alla sottosegretaria Fausta Bergamotto, firmata da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, insieme al sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, al presidente della Provincia, Agnese Carletti, e i sindacalisti Giuseppe Cesarano (Fim Cisl Siena), Daniela Maniero (Fiom Chil Siena) e Massimo Martini (Uilm Uil Siena).

