Elezioni presidenziali e referendum per l’adesione all’Ue | il Cremlino nega ogni ingerenza in Moldavia

Il Cremlino ha respinto «categoricamente» le accuse delle autorità della Moldavia di interferenze nelle imminenti Elezioni presidenziali del Paese e anche nel referendum sull'adesione di Chisinau all'Unione europea. Tra i candidati figurano la presidente in carica filo-Ue Maia Sandu, l'ex procuratore Alexandr Stoianoglo – sostenuto dal Partito socialista filo-russo – e altri nove contendenti. I cittadini moldavi andranno alle urne domenica 20 ottobre. Nello stesso giorno, tramite un referendum, gli elettori decideranno se la costituzione della Moldavia debba essere modificata per rendere possibile l'adesione all'Ue un'aspirazione ufficiale del Paese, come ha fatto la Georgia nel 2017. Bruxelles ha concesso alla Moldavia lo status di candidato nel giugno del 2022.

