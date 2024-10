Drone Mirsad-1 a 370 km all'ora, così Hezbollah ha superato le difese israeliane e colpito la base militare (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Mirsad-1 è il Drone utilizzato da Hezbollah nell'attacco lanciato vicino a Binyamina, in Israele centro-settentrionale. Risultano 4 i soldati israeliani uccisi e fino Ilmessaggero.it - Drone Mirsad-1 a 370 km all'ora, così Hezbollah ha superato le difese israeliane e colpito la base militare Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il-1 è ilutilizzato danell'attacco lanciato vicino a Binyamina, in Israele centro-settentrionale. Risultano 4 i soldati israeliani uccisi e fino

Le caratteristiche del drone Mirsad-1 - usato da Hezbollah per colpire la base israeliana di Binyamina - Il Mirsad-1 può trasportare fino a 40 chilogrammi di esplosivo, ha una velocità massima di 370 chilometri orari e vanta un raggio operativo di 120 chilometri. Anche se Hezbollah afferma di aver costruito il drone in proprio, in realtà il velivolo è basato sul modello iraniano Mohajer-2, con lievi modifiche adattate alle operazioni del gruppo libanese. (Lettera43.it)

Le caratteristiche di Mirsad-1 - il drone usato da Hezbollah per colpire la base di Binyamina - Si ritiene che il drone utilizzato in questo attacco sia il Mirsad-1, un aeromobile a pilotaggio remoto che Hezbollah ha nel suo arsenale da oltre due decenni, proveniente da progetti iraniani. Secondo un rapporto di Defense Industry Daily non è la prima volta che un drone Mirsad-1 riesce a oltrepassare le difese di Tel Aviv: un incidente simile si è verificato all’inizio del 2024, quando ... (Lettera43.it)