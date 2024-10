Dopo Ferrari e Lamborghini arriva il biopic sui fratelli Maserati, Anthony Hopkins nel cast (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'attore due volte Premio Oscar interpreterà un finanziere italiano nel biopic diretto da Bobby Moresco Anthony Hopkins sarà tra i protagonisti di Maserati: The Brothers, un film biografico in lingua inglese diretto da Bobby Moresco sulla famiglia che ha fondato il celebre marchio di auto di lusso italiano, tra i principali del settore insieme a Ferrari e Lamborghini. Il leggendario attore premio Oscar interpreterà un finanziere italiano che si occuperà di far partire l'impresa dei fratelli Maserati. Il film è prodotto da Andrea Iervolino attraverso la sua nuova società cinematografica e televisiva The Andrea Iervolino Company. La precedente società di Iervolino, ILBE Group - in cui era partner di Monika Bacardi - ha prodotto il Movieplayer.it - Dopo Ferrari e Lamborghini arriva il biopic sui fratelli Maserati, Anthony Hopkins nel cast Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'attore due volte Premio Oscar interpreterà un finanziere italiano neldiretto da Bobby Morescosarà tra i protagonisti di: The Brothers, un film biografico in lingua inglese diretto da Bobby Moresco sulla famiglia che ha fondato il celebre marchio di auto di lusso italiano, tra i principali del settore insieme a. Il leggendario attore premio Oscar interpreterà un finanziere italiano che si occuperà di far partire l'impresa dei. Il film è prodotto da Andrea Iervolino attraverso la sua nuova società cinematografica e televisiva The Andrea Iervolino Company. La precedente società di Iervolino, ILBE Group - in cui era partner di Monika Bacardi - ha prodotto il

