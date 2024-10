DMO Borghi Etruschi lancia tour formativi per operatori culturali e turistici (Di lunedì 14 ottobre 2024) Fiumicino, 14 ottobre 2024 – La Destination Manager Organization (DMO) Borghi Etruschi, coordinata da Francesca Toto, annuncia l’avvio di educational tour programmati per ogni sabato di novembre e dicembre, destinati esclusivamente a tour operator e associazioni culturali delle province di Roma e Latina. Questi eventi – realizzati grazie al contributo delle Regione Lazio – rappresentano un’importante iniziativa per il rafforzamento delle competenze professionali nel settore turistico e culturale. I partecipanti avranno l’opportunità di visitare Borghi di notevole interesse storico e culturale, tra cui Fiumicino, Bassano Romano, Bolsena, Vitorchiano, Civita di Bagnoregio, Civitavecchia, Tuscania, Tarquinia, Vulci e Santa Marinella. Questi tour saranno guidati da esperti conoscitori del territorio, che illustreranno la storia, l’arte e le peculiarità di ciascun borgo. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Fiumicino, 14 ottobre 2024 – La Destination Manager Organization (DMO), coordinata da Francesca Toto, annuncia l’avvio di educationalprogrammati per ogni sabato di novembre e dicembre, destinati esclusivamente aoperator e associazionidelle province di Roma e Latina. Questi eventi – realizzati grazie al contributo delle Regione Lazio – rappresentano un’importante iniziativa per il rafforzamento delle competenze professionali nel settore turistico e culturale. I partecipanti avranno l’opportunità di visitaredi notevole interesse storico e culturale, tra cui Fiumicino, Bassano Romano, Bolsena, Vitorchiano, Civita di Bagnoregio, Civitavecchia, Tuscania, Tarquinia, Vulci e Santa Marinella. Questisaranno guidati da esperti conoscitori del territorio, che illustreranno la storia, l’arte e le peculiarità di ciascun borgo.

