Davide Rebellin condannato a 4 anni camionista che lo uccise

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ott. (askanews) – Il64enne tedesco Wolfgang Rieke, accusato di aver investito e ucciso con il suo mezzo pesante l’ex campione di ciclismoil 30 novembre 2022 a Montebello Vicentino prima di darsi alla fuga, è statoa quattrodi reclusione, più la revoca della patente di guida e il pagamento di tutte le spese processuali. Questo in sintesi il dispositivo letto, dopo una breve camera di consiglio, dal giudice, Filippo Lagrasta, che presiedeva il collegio giudicante a Vicenza. Siamo “moderatamente soddisfatti, manon tornerà” hanato, attraverso un consulente, la madre di, Brigida Gattere, e il fratello Carlo, presenti in Tribunale a Vicenza all’ultima udienza del processo per omicidio stradale aggravato. Il giorno dell’investimento l’ex campione aveva 51e si stava allenando in bicicletta.