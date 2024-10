Compra un gratta e vinci da dieci euro e vince due milioni (Di lunedì 14 ottobre 2024) vincita record a Nizza di Sicilia. Un fortunato giocatore nei giorni scorsi si è aggiudicato ben 2 milioni di euro con un gratta e vinci di soli 10 euro. La giocata è stata fatta in una tabaccheria del piccolo comune jonico e il ricco montepremi sarebbe già stato incassato. Si tratta del massimo Messinatoday.it - Compra un gratta e vinci da dieci euro e vince due milioni Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)ta record a Nizza di Sicilia. Un fortunato giocatore nei giorni scorsi si è aggiudicato ben 2dicon undi soli 10. La giocata è stata fatta in una tabaccheria del piccolo comune jonico e il ricco montepremi sarebbe già stato incassato. Si tratta del massimo

Truccano un Gratta e Vinci da 10 milioni di euro - ma i 3 truffatori vengono scoperti alla riscossione del premio - Quel biglietto non era affatto vincente ma era stato contraffatto e adesso i tre truffatori dovranno rispondere in tribunale alle accuse di concorso in falso, ricettazione e tentata truffa. I tre, per dare ulteriore credibilità alla loro vincita, si erano addirittura presentati da un notaio per depositare il presunto biglietto vincente. (Dayitalianews.com)

Nizza di Sicilia fa festa - compra un Gratta e Vinci da 10 euro e incassa... due milioni! - . Vincita milionaria alla Tabaccheria “Cinturrino”, sita in via Garibaldi a Nizza di Sicilia. . La somma è già stata incassata direttamente presso l’Ufficio Premi delle Lotterie Nazionali in Viale del Campo Boario. Un anonimo fortunato ha vinto ben due milioni di euro (la vincita massima) comprando, al costo di dieci euro, un biglietto del Gratta e Vinci denominato “New Bonus Tutto per Tutto”. (Gazzettadelsud.it)

Nuovo Gratta e vinci online da 500mila euro : puoi provarlo gratis - itSe uno o più di essi coinciderà con quelli riportati nella sezione dei simboli vincenti, si vincerà il premio corrispondente. . Ci sono in palio fino a 500mila euro – Ilveggente. Che, ne siamo certi, sia per la grafica che per il montepremi che c’è in palio, farà boom da qui a breve. O, nel caso in cui si sia particolarmente fortunati, la somma di tali premi. (Ilveggente.it)