Collega le batterie per auto nel bagno di casa e provoca un incendio: denunciato (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ieri un uomo ha provocato un incendio a Como perché ha provato a Collegare due batterie per auto nel bagno di casa sua. Sia lui che un vicino di casa hanno riportato una lieve intossicazione. Fanpage.it - Collega le batterie per auto nel bagno di casa e provoca un incendio: denunciato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ieri un uomo hato una Como perché ha provato are dueperneldisua. Sia lui che un vicino dihanno riportato una lieve intossicazione.

