Chiara Ferragni sgancia la bomba: conferma il tradimento di Fedez! (Di lunedì 14 ottobre 2024) Chiara Ferragni senza peli sulla lingua: senza mezzi termini, lascia intendere che Fedez l'abbia tradita! Ebbene sì, l'influencer, dopo la fine del matrimonio con il rapper di Rozzano, ha deciso di vuotare il sacco. Non è stato un anno facile, il 2024, per Ferragni, ma oggi sta lentamente risalendo la china grazie a un nuovo amore e a nuovi progetti lavorativi. Chiara è pronta a risorgere dalle proprie ceneri come un'araba fenice, ma non prima di essersi tolta qualche bel sassolino dalle scarpe. Così, raggiunta da Valerio Staffelli di Striscia la notizia, ha fatto una serie di affermazioni molto interessanti. Ecco cosa ha detto.

