Liberoquotidiano.it - Chi sono gli immigrati sulla nave "Libra" che fa rotta sull'Albania: dove sono stati intercettati

(Di lunedì 14 ottobre 2024) È entrato nella fase operativa il protocollo Italia-che prevede la creazione di Centri per migranti in: dopo diversi rinvii, i siti di Shengjin e Gjaderagibili ed è qui che potranno essere svolte le procedure accelerate di frontiera o di rimpatrio per chi non ha diritto di entrare nel nostro Paese. Come anticipato sabato scorso dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, oggi su" della Marina Militare è stato imbarcato un primo gruppo di bengalesi ed egiziani, soccorsi la notte scorsa in acque Sar internazionali. Arriveranno a destinazione tra domani sera e mercoledì mattina. In fase di imbarco, come da protocollo, è stato effettuato lo screening dei requisiti: inposessere condotti infatti solo soggetti "non vulnerabili" (quindi non minori, minori non accompagnati, donne, anziani, disabili, etc) e provenienti da Paesi "sicuri".