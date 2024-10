Cerca l'amica di Forlì che non vede da 50 anni: "Eravamo le prime in un Itis maschile: poche, determinate e coraggiose" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Se ci fosse ancora Raffaella Carrà la storia della signora Emilia di Iorio di Campobasso, che da più di un anno sta Cercando una sua compagna di scuola che non vede più da 50 anni, l'avrebbe sicuramente preso a cuore. L'avrebbe invitata a "Carramba che sorpresa" per farle raccontare di Forlitoday.it - Cerca l'amica di Forlì che non vede da 50 anni: "Eravamo le prime in un Itis maschile: poche, determinate e coraggiose" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Se ci fosse ancora Raffaella Carrà la storia della signora Emilia di Iorio di Campobasso, che da più di un anno stando una sua compagna di scuola che nonpiù da 50, l'avrebbe sicuramente preso a cuore. L'avrebbe invitata a "Carramba che sorpresa" per farle raccontare di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tommaso Marini troppo aggraziato? “Vuole vedere il macho che è in me? Torniamo indietro anni luce” - Il termine aggraziato effettivamente è un po’ inappropriato che può portare a considerazioni lontane da quello che intendevo dire”. Riguarda la tua esibizione: nella prima parte hai mantenuto la tensione, da metà in poi eri molle. Anche la sua ballerina, Sophie Berto, ha confermato l’arrabbiatura di lui: “Era proprio arrabbiatissimo. (Biccy.it)

Terni - rivivono i ricordi a trentacinque anni dal diploma : “Tante belle storie raccontate con la promessa di rivederci presto” - Una cena per ritrovarsi a distanza di trentacinque anni dal conseguimento del diploma. Evocare i ricordi più belli di quegli anni trascorsi tra i banchi di scuola con un sorriso, ripercorrendone insieme i momenti più significativi. “Il tempo passa e si è deciso di far rivivere i ricordi”... (Ternitoday.it)

Terni - rivivono i ricordi a trentacinque anni dal diploma : “Tante belle storie raccontante con la promessa di rivederci presto” - Una cena per ritrovarsi a distanza di trentacinque anni dal conseguimento del diploma. Evocare i ricordi più belli di quegli anni trascorsi tra i banchi di scuola con un sorriso, ripercorrendone insieme i momenti più significativi. “Il tempo passa e si è deciso di far rivivere i ricordi”... (Ternitoday.it)