Borsa | Milano chiude in rialzo Ftse Mib +109%

Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +1,09% (Di lunedì 14 ottobre 2024) Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in rialzo dell'1,09% a 34.680 punti. Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +1,09% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Seduta positiva per ladi: l'indiceMib ha concluso indell'1,09% a 34.680 punti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borsa : Milano chiude in rialzo - Ftse Mib +1 - 09% - Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in rialzo dell'1,09% a 34.680 punti. (Quotidiano.net)

Borsa : l'Europa tiene dopo Wall Street - Milano +0 - 7% - Indici azionari del Vecchio continente di qualche frazione sopra la parità dopo l'avvio di Wall street: le Borse più toniche sono quelle di Milano e Madrid che salgono dello 0,7%, seguite da Francoforte in aumento di mezzo punto percentuale. Bene anche Ferrari (+2,4%), con Unipol in aumento dell'1,4%. (Quotidiano.net)

Borsa : Europa in ordine sparso - future contrastati - Milano +0 - 4% - In campo automobilistico corre Ferrari (+1,71%), poco mossa Stellantis (+0,1%), debole Volkswagen (-0,82%). Cauto il gas (+0,18% a 39,95 euro al MWh) mentre gira in calo l'oro (-0,17% a 2. Previsto un taglio di 25 punti base, che viene anticipato con un rialzo del dollaro a 0,92 euro, mentre scende a 127,5 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,9 ... (Quotidiano.net)