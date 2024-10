Bonus Natale, come si richiede (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le indicazioni relative al sostegno da 100 euro: serve un'autocertificazione Wired.it - Bonus Natale, come si richiede Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le indicazioni relative al sostegno da 100 euro: serve un'autocertificazione

Bonus natale 2024 - serve l’Autodichiarazione : dati da inserire e Fac-simile da scaricare - Come richiedere il Bonus natale: l’autodichiarazione Per ottenere il bonus, come spiegato nelle istruzioni operative delle Entrate, il lavoratore deve presentare un’autodichiarazione al proprio datore di lavoro, attestando il possesso dei requisiti economici e familiari richiesti. (Leggioggi.it)

Arriva il Bonus Natale : cos’è - chi ne ha diritto e come richiederlo - Le istruzioni dettagliate sono contenute in una circolare diffusa dall’Agenzia delle Entrare pochi giorni dopo l’approvazione definitiva del decreto Omnibus, con legge n. Si parla di nucleo monogenitoriale laddove l’altro genitore sia deceduto l’altro genitore non abbia riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio il figlio sia stato adottato solo da un genitore (destinatario del bonus) il ... (Gravidanzaonline.it)

Bonus di Natale per chi ha il Reddito di Cittadinanza : ecco come funziona - L'articolo Bonus di Natale per chi ha il Reddito di Cittadinanza: ecco come funziona sembra essere il primo su VelvetMag. Generalmente, si tratta di somme che oscillano tra i 150 e i 500 euro, sebbene se le cifre esatte dipendano dalle disponibilità finanziarie del Governo e dalla politica di sostegno adottata per l’anno in corso. (Velvetmag.it)