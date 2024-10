Sport.quotidiano.net - Bologna 2016 facile con Cernusco. Ozzano soffre, poi sorride ancora

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tuttoper ildi coach Lunghini, che nella sfida casalinga contropasseggia e mette in cassaforte la seconda vittoria stagionale nella division C di Interregionale. Sorridono anche i New Flying Balls che soffrono dopo avere dominato 20’, ma staccano comunque il referto rosa che vale il secondo brindisi nella division E: giornata amara invece per l’Olimpia Castello di coach Mauro Zappi (ex tecnico della Virtus Imola in serie B Nazionale), che accarezza il capolavoro contro la Virtus Civitanova, ma torna a casa con una sconfitta che non riesce a bissare il successo nel turno infrasettimanale. Secondo capitolo sui parquet della serie C e punteggio pieno per le bolognesi Cmo, Virtus Medicina, Cmp Granarolo, Molinella ed Sg Fortitudo.