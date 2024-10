Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Trama Puntate 21-26 Ottobre 2024: Liam e l’Ultimatum a Hope!

Beautiful: Anticipazioni da lunedì 21 a sabato 26 ottobre 2024! Ridge ordina a Hope di partire per Roma senza Thomas Forrester! Brooke chiede a Ridge di ritornare insieme dopo il tradimento di Taylor! Steffy indaga sui sentimenti della madre! Deacon confessa la manipolazione della Hayes ad Hope che, nel frattempo, riceve un sonoro ultimatum da Liam! Timori, tradimenti, rivelazioni Le anticipazioni di Beautiful, sulla trama delle puntate in onda da lunedì 21 ottobre a sabato 26 ottobre, sono pronte più che mai ad appassionarci! Gli spoiler svelano che il viaggio organizzato a Roma per il rilancio della HFTF potrebbe rappresentare la svolta per molti personaggi della soap! Dopo aver smascherato le intenzioni di Taylor, Brooke deciderà di chiedere una nuova possibilità a Ridge che, ancora confuso e stranito, porrà una domanda molto importante alla ...