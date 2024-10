Balotelli può arrivare al Genoa a una sola condizione: decisiva la partita contro il Bologna (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Genoa tratta ancora con Balotelli ma i discorsi sono rimandati dopo la prossima partita di campionato: cruciale sarà la permanenza di Gilardino, attualmente a rischio. Fanpage.it - Balotelli può arrivare al Genoa a una sola condizione: decisiva la partita contro il Bologna Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Iltratta ancora conma i discorsi sono rimandati dopo la prossimadi campionato: cruciale sarà la permanenza di Gilardino, attualmente a rischio.

Calciomercato Genoa - bloccata la trattativa per Balotelli : riflessioni in corso - la situazione

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Secolo XIX, sarebbe al momento bloccata la trattativa per il trasferimento di Mario Balotelli al Genoa a parametro zero. L'arrivo di Gaston Pereiro avrebbe infatti ridotto lo spazio per l'attaccante.

Balotelli al Genoa? Il suo arrivo è legato alla conferma di Gilardino

Mario Balotelli vuole il Genoa. Ma l`attrazione non è ricambiata. Almeno per il momento. Malgrado l`attaccante 34enne, svincolatosi lo scorso...

Balotelli al Genoa accetta uno stipendio di 250mila euro l'anno (Schira)

Super Mario ha già dato il suo benestare per un accordo di 9 mesi. Per questo è pronto ad accettare un ingaggio molto basso (intorno ai 250mila euro più bonus) per rimettersi in gioco.