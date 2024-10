Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera? (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata? Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it Notizia in aggiornamento episodio, e 2.131.000 spettatori con il 14.18%, nel secondo episodio. Su Canale5 La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.567.000 spettatori con uno share del 14.39%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 771.000 spettatori (3.85%) e 9-1-1: Lone Star 725.000 spettatori (3.89%). FBI International raccoglie 448.000 spettatori con il 2.82%. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.300.000 spettatori con il 9.64% (presentazione: 839.000 – 4.14%, Le Iene Cosa Vi SIete Persi: 479.000 – 11.82%). Su Rai3 preceduto da una presentazione di 52 minuti (764.000 – 3.81%), Presadiretta segna 1.151.000 spettatori pari al 6.12% (Più: 932. .com - Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera? Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024)tv: chi hala gara dell’audience in primata? Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della primat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it Notizia in aggiornamento episodio, e 2.131.000 spettatori con il 14.18%, nel secondo episodio. Su Canale5 La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.567.000 spettatori con uno share del 14.39%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 771.000 spettatori (3.85%) e 9-1-1: Lone Star 725.000 spettatori (3.89%). FBI International raccoglie 448.000 spettatori con il 2.82%. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.300.000 spettatori con il 9.64% (presentazione: 839.000 – 4.14%, Le Iene Cosa Vi SIete Persi: 479.000 – 11.82%). Su Rai3 preceduto da una presentazione di 52 minuti (764.000 – 3.81%), Presadiretta segna 1.151.000 spettatori pari al 6.12% (Più: 932.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bruno Barbieri - 4 Hotel : ecco chi ha vinto la sesta sfida tra gli hotel della millenaria Cagliari - Bruno Barbieri - 4 Hotel è tornato nel Sud Sardegna e per la sesta tappa ha scelto Cagliari. Chi avrà vinto tra l'hotel Villa Fanny, l'Hotel Aristeo, il Neko Boutique Hotel e l'Hotel Ambasciata? Scopriamolo insieme e vediamo cosa è successo nella puntata andata in onda su Sky e in Streaming solo su NOW. (Comingsoon.it)

Roma - stop Ztl verde : il Lazio firma. FdI : “Ha vinto il buon senso - ha perso l’ideologia di Gualtieri” - Per non parlare dell’ipocrisia dell’auto auto elettrica, visto che tecnologia e materie prime sono cinesi e comunque l’energia elettrica di cui dispone Roma non sarebbe idonea a sostenere un cambio totale del parco macchine”. A denunciare la posizione ideologica del sindaco e della giunta capitolina sul green scende in campo anche Fabio Rampelli, che si è a lungo occupato del dossier. (Secoloditalia.it)

Ascolti tv : chi ha vinto ieri sera? - 43 – Io Canto Generation conquista 2. 199. 000 spettatori e il 10. Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata? Sono usciti i dati auditel del prime time. 612. 4%). 000 spettatori (3%). Aggiornamento orte 9,39 Su Italia1 la serie FBI: Most Wanted incolla davanti al video 845. (Italiasera.it)