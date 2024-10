Thesocialpost.it - Antonio Mazzetti, morto lo chef: la sua moto si scontra con un trattore

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tragedia a Ravenna. Unciclista di 58 anni èdopo che lasu cui viaggiava si èta con unin via Sant’Alberto. Il terribile incidente è avvenuto intorno alle 17 di domenica 13 ottobre, all’altezza dell’incrocio con via Carlina. La vittima si chiamava, era unomolto conosciuto e titolare della Taverna di San Romualdo.Leggi anche: Master, lo sfogo della vincitrice Eleonora Riso: “Nessunomi ha chiamato” Secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell’ordine, laguidata dastava procedendo su via Sant’Alberto verso Ravenna, mentre ilstava svoltando in via Carlina. Nonostante il tentativo disperato di frenare, lasarebbe finita contro una ruota del. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.