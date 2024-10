Al Teatro Pergolesi di Jesi una stagione per celebrare Spontini

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (askanews) – Un cartellone all’insegna di Gasparein occasione dei 250 anni dalla nascita, per la 57esimalirica di tradizione deldi, dal 18 ottobre al 22 dicembre 2024. “La Vestale” (1807), tragédie-lyrique in tre atti e capolavoro del grande compositore marchigiano inaugura il programma che prosegue con la prima esecuzione in epoca moderna dell’opera “I Quadri Parlanti” (1800), uno dei quattro manoscritti autografi diritrovati nel 2016 nella Biblioteca del Castello d’Ursel in Hingene (Belgio). Completano launa nuova produzione de “Il Turco in Italia” di Gioachino Rossini, e “La traviata” di Giuseppe Verdi.