Al Club Scherma Legnano il massimo riconoscimento della federazione nazionale lo scudo d’Onore d’oro

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Assegnato allo, ilItaliana, FIS, per le società. L’onorificenza è stata consegnata al presidente del Il, Giuseppe Zalum, nella prestigiosa cornice del centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” all’Acqua Acetosa a Roma, dove si è svolta la cerimonia delle Onorificenze dalleItaliana. La consegna delloè stata fatta dal presidenteFIS, Paolo Azzi, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò. Loviene conferito per la “continuata e meritoria azione alle società che si siano segnalate per impegno organizzativo nel campopromozioneformazione degli schermidori e per partecipazione qualificata all’attività agonistica”.