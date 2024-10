Agatha – All Along: cambiano le origini di un gruppo di villain (Di lunedì 14 ottobre 2024) Siamo oltre la metà di Agatha All Along e la serie Disney+ non sta assolutamente risparmiando. La serie si propone di approfondire il lato magico del Marvel Cinematic Universe attraverso la lente di Agatha Harkness (Kathryn Hahn) e della sua congrega, che finora ha incluso alcuni inaspettati e intelligenti omaggi ai fumetti Marvel. Come rivela il quinto episodio di Agatha All Along, appena rilasciato, i piani della serie includono l’aggiornamento di un importante gruppo della Marvel Comics. Gli spoiler per il quinto episodio di Agatha All Along sono in agguato qui sotto! Guardate solo se volete sapere! La maggior parte del quinto episodio di Agatha All Along riguarda la prova della Strada delle Streghe per Agatha stessa. Un’avventura horror a tema anni ’80 che fa i conti con il suo passato di strega. Nerdpool.it - Agatha – All Along: cambiano le origini di un gruppo di villain Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Siamo oltre la metà diAlle la serie Disney+ non sta assolutamente risparmiando. La serie si propone di approfondire il lato magico del Marvel Cinematic Universe attraverso la lente diHarkness (Kathryn Hahn) e della sua congrega, che finora ha incluso alcuni inaspettati e intelligenti omaggi ai fumetti Marvel. Come rivela il quinto episodio diAll, appena rilasciato, i piani della serie includono l’aggiornamento di un importantedella Marvel Comics. Gli spoiler per il quinto episodio diAllsono in agguato qui sotto! Guardate solo se volete sapere! La maggior parte del quinto episodio diAllriguarda la prova della Strada delle Streghe perstessa. Un’avventura horror a tema anni ’80 che fa i conti con il suo passato di strega.

