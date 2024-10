A Monza si va a tavola con gli studenti. Riapre Olivettando, il ristorante didattico: si pranza a 15 euro (Di lunedì 14 ottobre 2024) Martedì 5 novembre segna il ritorno ai fornelli degli studenti dell'istituto alberghiero a Monza, con la riapertura di Olivettando, il ristorante didattico situato all'interno della scuola. L'articolo A Monza si va a tavola con gli studenti. Riapre Olivettando, il ristorante didattico: si pranza a 15 euro . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Martedì 5 novembre segna il ritorno ai fornelli deglidell'istituto alberghiero a, con la riapertura di, ilsituato all'interno della scuola. L'articolo Asi va acon gli, il: sia 15

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Monza riapre il ristorante degli studenti : si comincia con risotto alla monzese (e si pranza con vino a 15 euro) - Gli studenti tornano ai fornelli. A Monza a partire da martedì 5 novembre riapre il ristorante didattico Olivettando. Il menù della riapertura prevede risotto alla monzese, medaglione di pollo con scorza di cavolo nero e per dessert dolcezza d'autunno. Il tutto accompagnato da acqua, un... (Monzatoday.it)

A Monza l’Enoteca Meregalli si veste con le opere degli studenti del liceo artistico - I ragazzi del quarto e quinto anno si sono sfidati presentando la loro idea di illustrazione legata al mondo del vino: i progetti sono stati attentamente vagliati e valutati, e quelli più idonei sono stati realizzati. È un piacere vedere ragazzi giovani, tante volte criticati, mettere passione e impegno in un progetto come il nostro. (Linkiesta.it)

A Monza l’Enoteca Meregalli si veste con le opere degli studenti del liceo artistico - Da qui nasce l’idea di coinvolgere il liceo artistico “Nanni Valentini”, in un contest per far emergere gli studenti che meglio interpreteranno il tema da sviluppare, quello del vino. «L’arte per Gruppo Meregalli è una costante dalla creazione nel 2001 del Museo Vinarte» spiega Marcello Meregalli, amministratore delegato di Gruppo Meregalli, azienda leader nel mercato di vino e spirits da oltre ... (Linkiesta.it)