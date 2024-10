Vicchio: suv finisce in un dirupo. Soccorsa famiglia di quattro persone (Di domenica 13 ottobre 2024) Paura nel pomeriggio di oggi, domenica 13 ottobre 2024, a Vicchio. I vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo, al rientro da un altro intervento a Faltona, hanno prestato soccorso ad una famiglia per un incidente stradale L'articolo Vicchio: suv finisce in un dirupo. Soccorsa famiglia di quattro persone proviene da Firenze Post. .com - Vicchio: suv finisce in un dirupo. Soccorsa famiglia di quattro persone Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) Paura nel pomeriggio di oggi, domenica 13 ottobre 2024, a. I vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo, al rientro da un altro intervento a Faltona, hanno prestato soccorso ad unaper un incidente stradale L'articolo: suvin undiproviene da Firenze Post.

