Una prodezza di Boccadamo lancia la Pianese, Carpi battuto (Di domenica 13 ottobre 2024) Piancastagnaio, 13 ottobre 2024 – La Pianese dopo aver battuto il Milan futuro batte anche il Carpi al Comunale di Piancastagnaio cogliendo tre punti molto pesanti in chiave salvezza. Le zebrette già dall’inizio cominciano col piede sull’acceleratore: al 6’ Indragoli spinge sulla destra e tenta un traversone verso il centro dell’area, la difesa del Carpi allontana in qualche modo. Al 13’ arriva invece il primo squillo ospite, ma Boer è attento su Stanzani. Una decina di minuti dopo la Pianese si rende pericolosa: Mastropietro entra in area e serve Boccadamo, il tiro del 77 è parato da Sorzi. Al 31’ un’altra pregevole combinazione manda al tiro Mignani, anticipato sul più bello. Sport.quotidiano.net - Una prodezza di Boccadamo lancia la Pianese, Carpi battuto Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Piancastagnaio, 13 ottobre 2024 – Ladopo averil Milan futuro batte anche ilal Comunale di Piancastagnaio cogliendo tre punti molto pesanti in chiave salvezza. Le zebrette già dall’inizio cominciano col piede sull’acceleratore: al 6’ Indragoli spinge sulla destra e tenta un traversone verso il centro dell’area, la difesa delallontana in qualche modo. Al 13’ arriva invece il primo squillo ospite, ma Boer è attento su Stanzani. Una decina di minuti dopo lasi rende pericolosa: Mastropietro entra in area e serve, il tiro del 77 è parato da Sorzi. Al 31’ un’altra pregevole combinazione manda al tiro Mignani, anticipato sul più bello.

