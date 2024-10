Un Posto al Sole Anticipazioni 14 ottobre 2024: Samuel disperato per il trasferimento di Nunzio. Per lui è un vero tradimento (Di domenica 13 ottobre 2024) Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete della puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap di Rai3 vedremo Samuel disperato per il trasferimento di Nunzio. Il Piccirillo non vuole allontanarsi dal suo amico. Comingsoon.it - Un Posto al Sole Anticipazioni 14 ottobre 2024: Samuel disperato per il trasferimento di Nunzio. Per lui è un vero tradimento Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Scopriamo insieme lee le Trame complete della puntata di Unalin onda il 14. Nell'episodio della Soap di Rai3 vedremoper ildi. Il Piccirillo non vuole allontanarsi dal suo amico.

Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline : Ida in Dolce Attesa? - Essa riguarderà il piccolo Tommaso? Quel che è certo è che Roberto sembra aver perso la sua battaglia, anche se c’è chi ipotizza che un colpo di scena rimetterà nuovamente tutto in discussione… Se ciò fosse confermato, di cosa potrebbe trattarsi? Pare che sulle scene si affaccerà il vero padre del bambino! Sarà vero? Ma ancora. (Uominiedonnenews.it)

Un Posto al Sole - anticipazioni dal 14 al 18 ottobre 2024 : un imprevisto rovina l’inaugurazione del parco - Damiano pronto alla sfida finale vs Torrente - Niko riuscirà ad allontanarlo, ma questo evento scatenerà la gelosia di Valeria, che non potrà fare a meno di chiedersi se lui sia ancora coinvolto emotivamente dalla Cirillo. Per far quadrare i conti Del Bue avrà in mente uno stratagemma che coinvolgerà Cotugno. Nel frattempo sembrerà avvicinarsi il momento della sfida finale tra Damiano e il boss Torrente, e Viola non potrà evitare di cedere ... (Superguidatv.it)

Un Posto al Sole Viola in dolce attesa? Tutti i dettagli raccolti dai fan in queste ultime puntate - Trattasi infatti di uno scenario che risulta essere in cima ai trend degli ultimi giorni e, tale ipotesi non sembra essere improbabile. L'articolo Un Posto al Sole Viola in dolce attesa? Tutti i dettagli raccolti dai fan in queste ultime puntate sembra essere il primo su VelvetMag. Dunque, i fan hanno ipotizzato che si tratti di un sintomo della sua gravidanza. (Velvetmag.it)