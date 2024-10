Tutti insieme per salvare Il Nuovo: “La gente è dalla nostra parte” (Di domenica 13 ottobre 2024) La Spezia, 13 ottobre 2024 – Una serata da tutto esaurito, un film in anteprima esclusiva e soprattutto un faccia a faccia fra i membri dell’associazione ’Pietro Germi’ che lo gestisce e i tanti e affezionati spettatori-associati. Un giovedì sera da ricordare per il cinema ’Il Nuovo’ di via Colombo, dove si è festeggiato il premio ’Carlo Lizzani’, vinto durante l’81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, assegnato agli ’esercenti coraggiosi 2024’. E, immancabile, si è parlato del futuro della sala su cui pende il contenzioso con la società di mutuo soccorso «Cesare Pozzo», proprietaria dell’immobile. «C’è stata davvero tanta gente – commenta il presidente dell’associazione ’Germi’ Silvano Andreini - oltre ogni più rosea aspettativa, tanto che abbiamo dovuto creare una lista di riserva. Lanazione.it - Tutti insieme per salvare Il Nuovo: “La gente è dalla nostra parte” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La Spezia, 13 ottobre 2024 – Una serata da tutto esaurito, un film in anteprima esclusiva e soprattutto un faccia a faccia fra i membri dell’associazione ’Pietro Germi’ che lo gestisce e i tanti e affezionati spettatori-associati. Un giovedì sera da ricordare per il cinema ’Il’ di via Colombo, dove si è festeggiato il premio ’Carlo Lizzani’, vinto durante l’81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, assegnato agli ’esercenti coraggiosi 2024’. E, immancabile, si è parlato del futuro della sala su cui pende il contenzioso con la società di mutuo soccorso «Cesare Pozzo», proprietaria dell’immobile. «C’è stata davvero tanta– commenta il presidente dell’associazione ’Germi’ Silvano Andreini - oltre ogni più rosea aspettativa, tanto che abbiamo dovuto creare una lista di riserva.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa facciamo questo weekend? Tutti gli eventi da non perdere nel fine settimana - Conosciamo tutti gli eventi da non perdere questo fine settimana. Scopriamo cosa accadrà questo fine settimana nel Pescarese e quali saranno gli eventi imperdibili del weekend. . Vi ricordiamo, inoltre, che. . . Come sempre tanti eventi, tra mostre e spettacoli ma anche feste dalle atmosfere uniche. (Ilpescara.it)

Michele de Pascale : "Hanno sbagliato tutti. Ora non si faccia rivivere la trafila per i rimborsi" - Cosa pensa dell’ipotesi obblighi assicurativi? "È iniqua, una tassa piatta su tutti e nelle zone alluvionali i premi esploderebbero: la provincia di Ravenna è a rischio alluvionale all’80%, Ferrara al 100%, come si comporterebbero le compagnie qui? Le delocalizzazioni sono essenziali in alcuni casi, ma non sostenibili su larga scala. (Ilrestodelcarlino.it)

Onu - Meloni “La riforma faccia sentire tutti quanti più coinvolti” - A dirlo la premier Giorgia Meloni in occasione di un punto stampa a New York a margine del Consiglio dell’Onu. xo9/fsc (video di Stefano Vaccara) Unlimited News - Notizie dal mondo . NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Mi pare che il tema sia la riforma del Consiglio di sicurezza. Siamo aperti alla riforma, ma bisogna guardare all’obiettivo, che non è accontentare qualcuno”. (Unlimitednews.it)