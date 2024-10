Torino, le rimuovono raro tumore al cranio durante gravidanza: è la prima volta (Di domenica 13 ottobre 2024) Torino, 13 ott. (Adnkronos) - Una mamma di 36 anni ha partorito il suo primo figlio, nonostante la gravidanza sia stata complicata dall'insorgenza di un condrosarcoma del clivus, struttura ossea localizzata al centro della scatola cranica. Si tratta di un tumore raro della cartilagine, che di solito colpisce le ossa lunghe. In gravidanza, fino a oggi, sono stati descritti pochissimi casi, ma mai nessuno era localizzato nel cranio e per di più durante una gravidanza. La donna è stata quindi sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico di rimozione del tumore, mentre era al quarto mese di gravidanza. La notizia arriva dal reparto di Ostetricia di Ginecologia e Ostetricia universitaria 1 dell'ospedale Sant'Anna della Città della Salute di Torino. Liberoquotidiano.it - Torino, le rimuovono raro tumore al cranio durante gravidanza: è la prima volta Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ott. (Adnkronos) - Una mamma di 36 anni ha partorito il suo primo figlio, nonostante lasia stata complicata dall'insorgenza di un condrosarcoma del clivus, struttura ossea localizzata al centro della scatola cranica. Si tratta di undella cartilagine, che di solito colpisce le ossa lunghe. In, fino a oggi, sono stati descritti pochissimi casi, ma mai nessuno era localizzato nele per di piùuna. La donna è stata quindi sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico di rimozione del, mentre era al quarto mese di. La notizia arriva dal reparto di Ostetricia di Ginecologia e Ostetricia universitaria 1 dell'ospedale Sant'Anna della Città della Salute di

