Teotino | Deluso da Inzaghi e Zanetti Bravo Spalletti ora basta!

(Di domenica 13 ottobre 2024)si scaglia contro Simonee Javier, dopo la loro deposizione in questura sul caso ultras. Al contempo, difende. INDICAZIONE – Gianfrancoa Radio Sportiva appoggiae si scaglia contro: «Lucianoha espresso una sua opinione, che è importante. Credo abbia dato un’indicazione a tutti su come si ci si deve comportare in questi casi, è ora di finirla con questa ambiguità di rapporti con le frange più estreme delle tifoserie, con questa intimità che si deve tenere con i tifosi violenti e non quelli normali. Voglio vedere se tutti i tifosi dell’Inter potessero parlare con Simone. Sono rimastoda quello che ha dettonell’interrogatorio e da quello che ha detto. Hanno sottovalutato la vicenda e spero che questa indagine possa recidere questi legami brutti nel calcio italiano».