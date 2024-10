Iodonna.it - Superfunzionale, versatile e cool, il parka si porta dalle 9 di mattina alle 9 di sera

(Di domenica 13 ottobre 2024) Pioggia e temperature in discesa, è tempo di correre ai ripari. E di pensare ai capispalla. Non solo trench. Le tendenze moda Autunno Inverno 2024-2025 hanno riservato un posto speciale ancheutility jacket, protagoniste a sorpresa dei look piùdel momento. Tra queste dice la sua anche ildonna invernale, che sfila in passerella a mostrare i suoi nuovi volti, tra funzionalità e lusso.