Spazio, Comparini a Nova: Settore strategico per l’Italia, l’Iac una vetrina per la nostra leadership (Di domenica 13 ottobre 2024) Nonostante la cifra dell’economia spaziale italiana possa apparire modesta se paragonata ad altri settori, il direttore della divisione spaziale di Leonardo sottolinea che l'importanza dell'industria va ben oltre il suo valore economico diretto Ilgiornale.it - Spazio, Comparini a Nova: Settore strategico per l’Italia, l’Iac una vetrina per la nostra leadership Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nonostante la cifra dell’economia spaziale italiana possa apparire modesta se paragonata ad altri settori, il direttore della divisione spaziale di Leonardo sottolinea che l'importanza dell'industria va ben oltre il suo valore economico diretto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina : progresso medicina spaziale contribuira’ a futura esplorazione dello spazio - “Il supporto tecnico della medicina spaziale e’ una parte indispensabile della fase di applicazione e sviluppo della stazione spaziale cinese, nonche’ dell’attuazione di una missione di sbarco lunare con equipaggio, entrambe le quali hanno aperto nuove opportunita’ per lo sviluppo della medicina spaziale”, ha dichiarato Yang Liwei, vice capo progettista del programma spaziale con equipaggio ... (Romadailynews.it)

Cina : progresso medicina spaziale contribuira’ a futura esplorazione dello spazio - Hangzhou, 22 set – (Xinhua) – La stazione spaziale cinese ha ottenuto risultati iniziali nel campo della medicina spaziale che contribuiranno ai futuri sbarchi lunari con equipaggio e ad altre missioni di esplorazione dello spazio profondo, secondo il Second Frontier Forum of Space Medicine che si e’ aperto ieri ad Hangzhou, nella provincia cinese orientale dello Zhejiang. (Romadailynews.it)

Telespazio - l'Iila in visita al centro spaziale del Fucino - La partnership tra Italia e America Latina è stata e rimane cruciale per raggiungere un impatto significativo e duraturo su questi temi. Con la sua lunga esperienza in America Latina, Telespazio è impegnata a colmare il divario digitale e promuovere la sostenibilità attraverso tecnologie all'avanguardia. (Quotidiano.net)