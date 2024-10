Spalletti alla vigilia di Italia-Israele torna sul caso ultras: “Non devo chiarire nulla a nessuno” (Di domenica 13 ottobre 2024) Luciano Spalletti, alla vigilia di Italia-Israele, ha voluto chiudere definitivamente la questione ultrà, a seguito del suo commento alla convocazione di Inzaghi in tribunale: "Ho solo risposto ad una domanda". Poi il pensiero sulla guerra e i problemi di ordine pubblico a Udine: "Credo che anche molti israeliani non vogliano il conflitto, è una situazione che deve finire" Fanpage.it - Spalletti alla vigilia di Italia-Israele torna sul caso ultras: “Non devo chiarire nulla a nessuno” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Lucianodi, ha voluto chiudere definitivamente la questione ultrà, a seguito del suo commentoconvocazione di Inzaghi in tribunale: "Ho solo risposto ad una domanda". Poi il pensiero sulla guerra e i problemi di ordine pubblico a Udine: "Credo che anche molti israeliani non vogliano il conflitto, è una situazione che deve finire"

