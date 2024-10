Sinner vince il terzo Masters 1000 stagionale: non succedeva dal 2018. Djokovic resta fermo a 99 titoli (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik Sinner ha vinto tre Masters 1000 nel corso di questa stagione: dopo le affermazioni ottenute a Miami e Cincinnati, il numero 1 del mondo si è imposto anche a Shanghai e ha messo le mani sul settimo titolo di questa straripante annata agonistica (ha dettato legge anche agli Australian Open e agli US Open, oltre che negli ATP 500 di Halle e Rotterdam). Si tratta della diciassettesima affermazione in carriera per il fuoriclasse altoatesino, la quarta a livello 1000 considerando anche il sigillo ottenuto a Toronto nel 2023 (sono tutti sigilli sul cemento). Jannik Sinner ha scritto una pagina di storia perché un atleta non trionfava in tre Masters 1000 nel corso dello stesso anno solare da addirittura sei anni: l’ultimo a riuscire nell’impresa fu Rafael Nadal, che nel 2018 si impose a Montecarlo e a Roma (dunque sulla terra rossa) oltre che in Canada (sul veloce). Oasport.it - Sinner vince il terzo Masters 1000 stagionale: non succedeva dal 2018. Djokovic resta fermo a 99 titoli Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannikha vinto trenel corso di questa stagione: dopo le affermazioni ottenute a Miami e Cincinnati, il numero 1 del mondo si è imposto anche a Shanghai e ha messo le mani sul settimo titolo di questa straripante annata agonistica (ha dettato legge anche agli Australian Open e agli US Open, oltre che negli ATP 500 di Halle e Rotterdam). Si tratta della diciassettesima affermazione in carriera per il fuoriclasse altoatesino, la quarta a livelloconsiderando anche il sigillo ottenuto a Toronto nel 2023 (sono tutti sigilli sul cemento). Jannikha scritto una pagina di storia perché un atleta non trionfava in trenel corso dello stesso anno solare da addirittura sei anni: l’ultimo a riuscire nell’impresa fu Rafael Nadal, che nelsi impose a Montecarlo e a Roma (dunque sulla terra rossa) oltre che in Canada (sul veloce).

