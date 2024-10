Sinner batte Djokovic e conquista il torneo di Shanghai (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik Sinner ha vinto il torneo di Shanghai battendo il serbo Novak Djokovic nella finale dell’ATP Masters 1000 cinese, penultimo appuntamento della stagione per i tornei di questa categoria. Sinner ha vinto in due set, con il punteggio di 7-6 e 6-3. Il match si è svolto allo Stadium Court del Qizhong Forest Sports City Sinner batte Djokovic e conquista il torneo di Shanghai L'Identità. Lidentita.it - Sinner batte Djokovic e conquista il torneo di Shanghai Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannikha vinto ildindo il serbo Novaknella finale dell’ATP Masters 1000 cinese, penultimo appuntamento della stagione per i tornei di questa categoria.ha vinto in due set, con il punteggio di 7-6 e 6-3. Il match si è svolto allo Stadium Court del Qizhong Forest Sports CityildiL'Identità.

SINNER È SUPERIORE A DJOKOVIC! Il n.1 domina il serbo e si laurea nuovo Imperatore di Shanghai! - Qualche rischio Jannik lo corre sull’1-2, ma di lì in avanti i due trovano un’enorme continuità al servizio. Jannik Sinner vince per la prima volta in carriera il Masters 1000 di Shanghai. Terzo Masters 1000 vinto dal classe 2001 di Sesto Pusteria nell’anno, quarto in assoluto e, nel 2024, settimo torneo vinto. (Oasport.it)