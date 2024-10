Simeone al Torino al posto di Zapata solamente ad una condizione: il Napoli ha le idee chiare (Di domenica 13 ottobre 2024) Per Giovanni Simeone trattativa aperta tra Torino e Napoli. I granata devono sostituire Zapata, il "cholito" è soluzione perfetta, col giocatore pronto al trasferimento. Ma c'è il nodo cartellino: i partenopei pretendono 15 milioni, non un euro in meno ma il Toro ha proposto 10 milioni. Fanpage.it - Simeone al Torino al posto di Zapata solamente ad una condizione: il Napoli ha le idee chiare Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Per Giovannitrattativa aperta tra. I granata devono sostituire, il "cholito" è soluzione perfetta, col giocatore pronto al trasferimento. Ma c'è il nodo cartellino: i partenopei pretendono 15 milioni, non un euro in meno ma il Toro ha pro10 milioni.

