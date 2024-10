Sicurezza sul lavoro: "Meno infortuni: ecco i settori a rischio" (Di domenica 13 ottobre 2024) "Gli infortuni sul luogo di lavoro sono diminuiti e il numero di addetti aumentati: ne emerge un dato positivo". A spiegarlo è l’ingegner Ugo Carlo Schiavoni, responsabile Pisll Arezzo Valtiberina, Casentino e Valdichiana. Ingegnere partiamo dai dati "Utilizziamo dati ormai consolidati da fonti Inail, quelli che abbracciano il periodo dal 2018 al 2022. Partiamo da un primo indicatore, quello del numero di lavoratori. Facendo un confronto con i numeri delle aziende di tutta la provincia emerge come gli addetti siano aumentati, passando da 95mila a 103mila. A fronte di questo andamento, andiamo ad analizzare il numero di infortuni: risulta che nel 2018 furono 2695, con un calo nel 2020, fino al 2022 in cui sono stati registrati 2446 infortuni. Quindi se ne evince: una diminuzione di incidenti, a fronte di un aumento di addetti. Un dato che definirei positivo". Lanazione.it - Sicurezza sul lavoro: "Meno infortuni: ecco i settori a rischio" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) "Glisul luogo disono diminuiti e il numero di addetti aumentati: ne emerge un dato positivo". A spiegarlo è l’ingegner Ugo Carlo Schiavoni, responsabile Pisll Arezzo Valtiberina, Casentino e Valdichiana. Ingegnere partiamo dai dati "Utilizziamo dati ormai consolidati da fonti Inail, quelli che abbracciano il periodo dal 2018 al 2022. Partiamo da un primo indicatore, quello del numero di lavoratori. Facendo un confronto con i numeri delle aziende di tutta la provincia emerge come gli addetti siano aumentati, passando da 95mila a 103mila. A fronte di questo andamento, andiamo ad analizzare il numero di: risulta che nel 2018 furono 2695, con un calo nel 2020, fino al 2022 in cui sono stati registrati 2446. Quindi se ne evince: una diminuzione di incidenti, a fronte di un aumento di addetti. Un dato che definirei positivo".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Infortunio sul lavoro per due operai. Giù nel vuoto colpiti da una trave : diciannovenne in pericolo di vita - Il collega cinquantenne è rimasto ferito lievemente. Il personale di pronto intervento presente in A2A è subito intervenuto per prestare soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre i lavoratori erano all’opera. Ancora un infortunio sul lavoro nel Bresciano. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei tecnici dell’Ats, dell’Asst Franciacorta e della polizia di Stato. (Ilgiorno.it)

Giornata infortuni lavoro - speciali Rai - 10. La programmazione continuerà fino a lunedì 14, con la diretta della Relazione Inail in Parlamento, alle 11 su Rai3. In particolare Rainews manderà un onda uno spot e collegamenti e servizi. 10 In occasione della Giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro, la programmazione Rai dedica approfondimenti sul tema in tv,radio,web. (Televideo.rai.it)

Rescaldina - infortunio sul lavoro : grave un operaio colpito da un tondino di ferro - Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica: dopo essere stato stabilizzato, il lavoratore è stato portato in condizioni critiche al nosocomio di Legnano. Da una prima ricostruzione, durante le operazioni l’operaio sarebbe stato colpito al lato sinistro della fronte dal tondino di ferro per cause che sono ancora oggetto di indagine. (Ilgiorno.it)