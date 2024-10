Serie A Femminile, Juventus-Roma è storia: 33mila spettatori all'Allianz (Di domenica 13 ottobre 2024) Un pomeriggio meraviglioso per tutto il calcio italiano, ma per la Juventus ancora di più. Sono arrivati in 33.321 all'Allianz Stadium per il big match della Serie A Femminile eBay, che in campo ha ribadito il grande inizio di stagione della squadra di Max Canzi, prima a punteggio pieno dopo sei Europa.today.it - Serie A Femminile, Juventus-Roma è storia: 33mila spettatori all'Allianz Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un pomeriggio meraviglioso per tutto il calcio italiano, ma per laancora di più. Sono arrivati in 33.321 all'Stadium per il big match dellaeBay, che in campo ha ribadito il grande inizio di stagione della squadra di Max Canzi, prima a punteggio pieno dopo sei

Serie A Femminile - Juventus Women-Roma 2-1. Le bianconere volano : gol e highlights - In una serata vibrante all'Allianz Stadium, la Juventus Women ha conquistato la sua seconda vittoria nella storia del Campionato davanti ai suoi tifosi, superando la Roma per 2-1. La partita è stata decisa da un primo tempo scintillante e da una ripresa in cui le bianconere hanno controllato il... (Torinotoday.it)

Serie A femminile 2024/2025 - Juventus inarrestabile : all’Allianz Stadium sconfitta 2-1 la Roma - All’Allianz Stadium le bianconere mettono in chiaro le cose: vogliono riprendersi uno Scudetto che è cucito sul petto delle giallorosse da ormai due anni. The post Serie A femminile 2024/2025, Juventus inarrestabile: all’Allianz Stadium sconfitta 2-1 la Roma appeared first on SportFace. . La formazione della capitale resta ferma a quota 9 al quinto posto, superata anche dal Milan che nel primo ... (Sportface.it)

Calcio femminile - la Juventus batte anche la Roma nel big match della sesta giornata di Serie A. Bene il Milan - Prova di forza enorme per le bianconere, leader a punteggio pieno con 18 punti. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. La Juventus ha vinto il big match valido per il sesto turno della Serie A 2024-2025 di calcio femminile, sconfiggendo le Campionesse d’Italia della Roma per 2-1 davanti ai più di trentamila spettatori accorsi all’Allianz Stadium per l’occasione. (Oasport.it)