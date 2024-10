Scandone Avellino, demolita Taranto e primo successo casalingo in campionato (Di domenica 13 ottobre 2024) Scandone Avellino, demolita Taranto e primo successo casalingo in campionatoLa Scandone Avellino firma il suo secondo successo consecutivo in campionato e sconfigge a domicilio il C.J. Basket Taranto con il roboante punteggio di 101-52 e sale a quota 6 punti in classifica con 4 gare Avellinotoday.it - Scandone Avellino, demolita Taranto e primo successo casalingo in campionato Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024)inLafirma il suo secondoconsecutivo ine sconfigge a domicilio il C.J. Basketcon il roboante punteggio di 101-52 e sale a quota 6 punti in classifica con 4 gare

