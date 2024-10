Tg24.sky.it - Rozzano, fermato ad Alessandria killer che confessa: Manuel ucciso per cuffie da 20 euro

(Di domenica 13 ottobre 2024)per dellewireless dal valore di 20. È morto cosìMastrapasqua, il 31enne accoltellato aintorno alle 3 della notte tra il 10 e l’11 ottobre mentre rientrava dal turno di lavoro. Lo hato il suo, un ragazzo di 19 anni residente nella stessa cittadina dell’hinterland milanese in cui è avvenuto il delitto,ad. Il giovane, ora in stato di fermo, è accusato di omicidio a scopo di rapina: sulla sua fedina penale ci sono già altri precedenti per furto e rapina. Il 19enne ha colpito la vittima con un solo fendente al petto. Mastrapasqua è stato trovato pochi minuti dopo agonizzante a terra da una pattuglia dei carabinieri: è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.