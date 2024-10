Resti umani nel freezer: la macabra scoperta in un appartamento (Di domenica 13 ottobre 2024) scoperta macabra in Colorado. Nel freezer di una casa appena venduta sono stati trovati dei Resti umani appartenenti a una ragazza di 16 anni scomparsa nel 2005: la giovane si chiamava Amanda Leariel Overstreet ed era la figlia biologica del precedente proprietario dell’abitazione. Sul caso è stata aperta un’inchiesta per omicidio. L’ufficio dello sceriffo della contea di Mesa ha riferito che la macabra scoperta è stata fatta poco dopo che una casa a Grand Junction era stata venduta a gennaio.Leggi anche: Ritrovati i Resti dell’alpinista disperso sull’Everest 100 anni fa Amanda era scomparsa nel 2005, e i suoi Resti — una testa e avambracci con mani attaccate — sono stati identificati grazie a un test del DNA. La casa in cui è avvenuta la scoperta apparteneva al precedente proprietario, Bradley David Imer, morto nel 2021 a causa del Covid-19. “Voglio dire, era una bambina. Thesocialpost.it - Resti umani nel freezer: la macabra scoperta in un appartamento Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 13 ottobre 2024)in Colorado. Neldi una casa appena venduta sono stati trovati deiappartenenti a una ragazza di 16 anni scomparsa nel 2005: la giovane si chiamava Amanda Leariel Overstreet ed era la figlia biologica del precedente proprietario dell’abitazione. Sul caso è stata aperta un’inchiesta per omicidio. L’ufficio dello sceriffo della contea di Mesa ha riferito che laè stata fatta poco dopo che una casa a Grand Junction era stata venduta a gennaio.Leggi anche: Ritrovati idell’alpinista disperso sull’Everest 100 anni fa Amanda era scomparsa nel 2005, e i suoi— una testa e avambracci con mani attaccate — sono stati identificati grazie a un test del DNA. La casa in cui è avvenuta laapparteneva al precedente proprietario, Bradley David Imer, morto nel 2021 a causa del Covid-19. “Voglio dire, era una bambina.

