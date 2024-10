Rastelli: “Conte ha fatto un ottimo lavoro mentale” (Di domenica 13 ottobre 2024) Massimo Rastelli, allenatore ed ex calciatore del Napoli, ha parlato a TMW. Parole sull’importanza di Antonio Conte in panchina e sul Napoli costruito da De Laurentiis. Di seguito le sue parole. Rastelli su Conte Così l’ex calciatore: “Conte? Conoscendo il tecnico ero convinto che i partenopei esprimessero tutto il suo valore. Credo che Antonio sia bravissimo nei primi tempi a incidere tantissimo, a trarre il meglio dagli uomini che ha a disposizione. Ha fatto un ottimo lavoro mentale nel recuperare quelli che non erano riusciti a rendere per il loro potenziale. Ha fatto prendere anche calciatori di un certo livello che hanno alzato qualità, personalità e fisicità”. “Quando un allenatore ha il suo pedigree e la sua credibilità, tutto diventa un po’ più semplice nel cercare di portare i giocatori dalla tua parte, nel farsi seguire Si è facilitati. Terzotemponapoli.com - Rastelli: “Conte ha fatto un ottimo lavoro mentale” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Massimo, allenatore ed ex calciatore del Napoli, ha parlato a TMW. Parole sull’importanza di Antonioin panchina e sul Napoli costruito da De Laurentiis. Di seguito le sue parole.suCosì l’ex calciatore: “? Conoscendo il tecnico ero convinto che i partenopei esprimessero tutto il suo valore. Credo che Antonio sia bravissimo nei primi tempi a incidere tantissimo, a trarre il meglio dagli uomini che ha a disposizione. Haunnel recuperare quelli che non erano riusciti a rendere per il loro potenziale. Haprendere anche calciatori di un certo livello che hanno alzato qualità, personalità e fisicità”. “Quando un allenatore ha il suo pedigree e la sua credibilità, tutto diventa un po’ più semplice nel cercare di portare i giocatori dalla tua parte, nel farsi seguire Si è facilitati.

