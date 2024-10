Quintavalla (Pd): «Impegno concreto per migliorare la qualità di vita dei pendolari» (Di domenica 13 ottobre 2024) «Oltre all’ascolto, il mio sarà un Impegno concreto per migliorare la qualità della vita dei pendolari». Così Luca Quintavalla, candidato alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna con il Partito democratico, a margine dell’incontro organizzato nei giorni scorsi dall’Associazione pendolari Ilpiacenza.it - Quintavalla (Pd): «Impegno concreto per migliorare la qualità di vita dei pendolari» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di domenica 13 ottobre 2024) «Oltre all’ascolto, il mio sarà unperladelladei». Così Luca, candidato alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna con il Partito democratico, a margine dell’incontro organizzato nei giorni scorsi dall’Associazione

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quintavalla (Pd): “Impegno concreto per migliorare la qualità di vita dei pendolari” - "Oltre all’ascolto, il mio sarà un impegno concreto per migliorare la qualità della vita dei pendolari". Così Luca Quintavalla, candidato alle elezioni ... (piacenzasera.it)

Roma: medici specialisti e il pediatra all’ambulatorio Asl Settebagni della Marcigliana. Minisindaco Marchionne: «Al lavoro per recuperare un immobile per l’Ares 118» - Una buona notizia per il poliambulatorio di Salita della Marcigliana sembra esserci, dopo le proteste dei giorni scorsi per lo spostamento del 118 ... (msn.com)

Presidio Asl di Settebagni, Marchionne: "A lavoro per portare medici specialisti e il pediatra" - Il minisindaco ha incontrato i residenti dopo le proteste per lo spostamento del 118 e l'arrivo del servizio per le dipendenze ... (romatoday.it)