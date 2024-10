Probabili formazioni Juventus-Lazio | ottava giornata Serie A 2024 25

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ledi, match dell’di/2025. La partita è in programma alle 20:45 di sabato 19 ottobre nella cornice dell’Allianz Stadium. Un big match tutto da seguire tra due nuovi allenatori: Thiago Motta ha 13 punti, proprio come Marco Baroni che punta a confermare quanto fatto di buono in questo avvio di stagione. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori.– Out Koopmeiners e Nico Gonzalez. Fuori per squalifica Conceicao. Cambiaso torna ad agire in zona offensiva. Yildiz e Vlahovic intoccabili. McKennie da valutare. Dubbio tra lo statunitense e Thuram.– Out Lazzari. Marusic titolare. Guendouzi e Rovella intoccabili. Dia alle spalle di Castellanos con Isaksen e Zaccagni sulle fasce.