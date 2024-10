"Pressione, lui mi guardava dalla tribuna": Djokovic, la confessione dopo la sconfitta: chi c'era sugli spalti (Di domenica 13 ottobre 2024) Novak Djokovic dopo il match di Shangai che ha consegnato i Masters 1000 a Jannik Sinner si arrende allo strapotere del numero uno al mondo. E lo fa con parole chiare subito dopo lo scontro con l'altoatesino: "Ho vinto tanto in Cina nella mia carriera e qui a Shanghai ho giocato del buon tennis, ma ovviamente congratulazioni a Jannik: è stato troppo bravo per me, il titolo è stato meritato. Mi congratulo anche con il suo team". "È stato bello rivedere Roger Federer in tribuna: avevo un pò di Pressione sapendo che eri qui a guardarmi", ha aggiunto l'asso serbo rivolgendosi a Federer, in tribuna al fianco di Carlos Alcaraz. "Voglio esprimere la gratitudine per il supporto che mi avete dato - ha aggiunto rivolgendosi al pubblico -. Liberoquotidiano.it - "Pressione, lui mi guardava dalla tribuna": Djokovic, la confessione dopo la sconfitta: chi c'era sugli spalti Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Novakil match di Shangai che ha consegnato i Masters 1000 a Jannik Sinner si arrende allo strapotere del numero uno al mondo. E lo fa con parole chiare subitolo scontro con l'altoatesino: "Ho vinto tanto in Cina nella mia carriera e qui a Shanghai ho giocato del buon tennis, ma ovviamente congratulazioni a Jannik: è stato troppo bravo per me, il titolo è stato meritato. Mi congratulo anche con il suo team". "È stato bello rivedere Roger Federer in: avevo un pò disapendo che eri qui a guardarmi", ha aggiunto l'asso serbo rivolgendosi a Federer, inal fianco di Carlos Alcaraz. "Voglio esprimere la gratitudine per il supporto che mi avete dato - ha aggiunto rivolgendosi al pubblico -.

