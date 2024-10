Lanazione.it - "Polizia locale, servizio discontinuo e il sindaco non trova un rimedio"

(Di domenica 13 ottobre 2024) LAJATICO Che fine ha fatto lamunicipale a Lajatico? A chiederselo è Fratelli d’Italia che attraverso le parole del suo responsabile comunale Roberto Ticciati esprime preoccupazione e stupore per l’assenza continuativa dei vigili sul territorio. "Sono giorni ormai che si susseguono voci pessimiste sullamunicipale di Lajatico – scrive Ticciati –. Al momento infatti non risulta che la nuova amministrazione comunale, guidata dall’exdel PD Fabio Tedeschi, abbia postoall’assenza di una forza dimunicipale sul territorio del Comune. Abbiamo atteso speranzosi per mesi che le promesse fatte in campagna elettorale si realizzassero e che la sicurezza del nostro Comune fosse garantita in pianta stabile da almeno un’unità operativa".