Pesaro deve pagare il funerale della sorella S’inventa rapina | scoperta e perdonata

(Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 – “Aiuto, sono statata. Un uomo mi ha colpita ed è fuggito con i soldi”. Ma era tutta una messinscena. Quei 4mila euro li aveva presi lei, una badante italiana sulla settantina, dalla casa dell’anziano che assiste. La somma serviva peril. Non aveva fatto parola con nessuno delle sue difficoltà economiche e ha maldestramente trovato un modo per cercare di affrontare quella spesa. E’ la triste storia, ma con un lieto fine, di una donna sulla settantina che ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, ha chiamato il 118 per soccorrere una signora che, a quanto riferiva, era appena stata aggredita da qualcuno. Il 118 ha immediatamente allertato la sala operativaquestura.