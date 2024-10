Lapresse.it - Patto per il Nord, Grimoldi: “Un piccolo miracolo per difendere aziende settentrione”

(Di domenica 13 ottobre 2024) “per ilè un’associazione che nasce oggi e che ha l’intento di tornare a parlare di, di autonomia, di federalismo in modo serio. È una confederazione di sigle, partiti, comitati, liste civiche, sindacati e se vogliamo è unperché oggi si riuniscono tutti in questa grande associazione”. Così Paolo, co-fondatore dell’associazione ‘per il’, che si rifà ai valori della Legadi Gianfranco Miglio e di Umberto Bossi, presentata oggi a Vimercate. “La ‘Salvini Premier’ è stata invitata come sono stati invitati tutti i partiti. dal Pd a Fratelli d’Italia, a Forza Italia, chiunque vorrà dialogare con noi perilsarà il benvenuto.